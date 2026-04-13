Starbucks scambia in leggero calo nonostante la promozione di Jefferies

(Teleborsa) - Jefferies ha alzato il rating su Starbucks da Underperform a Hold, portando il target price da 86 a 92 dollari, citando la riduzione dell'esposizione internazionale dopo il completamento dell'accordo di joint venture per la Cina e i primi segnali di stabilizzazione del business core americano.



Il closing dell'accordo sulla Cina, avvenuto il 2 aprile, riduce significativamente il peso dell'internazionale: prima dell'operazione il segmento pesava circa il 33% delle vendite globali, il 27% dei ricavi e il 25% dei profitti operativi. Starbucks ha ora la minore esposizione internazionale tra i grandi operatori globali del quick service, inclusi McDonald's, Yum Brands, Restaurant Brands International e Domino's Pizza. "Con meno esposizione internazionale ora che la Cina è in franchising e, soprattutto, con un business USA in stabilizzazione, riteniamo migliorata la visibilità sull'esecuzione del turnaround", hanno spiegato gli analisti.



Il team rimane tuttavia cauto: le stime di Jefferies restano sotto il consenso di mercato fino al 2027, con EPS previsti a 2,27 e 2,73 dollari rispettivamente per il 2026 e il 2027, contro un consenso di 2,30 e 2,95 dollari. Il gap sul 2027 riflette assunzioni più conservative sulle vendite same-store e un margine operativo circa 100 punti base sotto le stime di mercato, per via degli investimenti attesi nel personale.



Sul fronte della valutazione, Jefferies nota che il titolo tratta a circa 35 volte gli utili forward, contro una media di 21 volte per i peer globali, un premio che gli analisti giudicano "ingiustificato".



La promozione non ha dato slancio a Starbucks , che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.

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