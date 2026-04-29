Perde St. James's Place sul mercato di Londra

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che passa di mano in perdita del 5,83%.



Lo scenario su base settimanale di St. James's Place rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per St. James's Place , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,58 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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