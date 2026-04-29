Milano 11:15
47.825 -0,45%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:15
10.269 -0,62%
Francoforte 11:15
23.977 -0,17%

Londra: St. James's Place si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Londra: St. James's Place si muove verso il basso
A picco la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che presenta un pessimo -5,83%.
Condividi
```