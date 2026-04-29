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Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda italo-francese di semiconduttori, con una variazione percentuale del 2,67%.
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