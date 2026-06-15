Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda italo-francese di semiconduttori , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 69,64 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 68,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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