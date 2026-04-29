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Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
29 aprile 2026 - 10.00
Giornata negativa per il
settore utility italiano
, che continua la seduta a 54.041,32 punti, in calo dell'1,16%.
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