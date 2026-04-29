Milano 11:17
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Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia
Giornata negativa per il settore utility italiano, che continua la seduta a 54.041,32 punti, in calo dell'1,16%.
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