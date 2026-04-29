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Piazza Affari: in calo il comparto sanitario italiano
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Indici settoriali
29 aprile 2026 - 17.00
Giornata negativa per l'
indice delle aziende sanitarie
, che continua la seduta a 175.378,06 punti, in calo dell'1,02%.
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