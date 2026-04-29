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Piazza Affari: in calo il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: in calo il comparto sanitario italiano
Giornata negativa per l'indice delle aziende sanitarie, che continua la seduta a 175.378,06 punti, in calo dell'1,02%.
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