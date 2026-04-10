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Alerion Clean Power, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Alerion Clean Power, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Ottima performance per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che scambia in rialzo del 6,14%.
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