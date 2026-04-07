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Piazza Affari: scatto rialzista per Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scatto rialzista per Ferragamo
(Teleborsa) - Ottima performance per la maison del lusso, che scambia in rialzo del 4,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la casa di moda italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,427 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,167. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,687.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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