Piazza Affari: balza in avanti Ferragamo

(Teleborsa) - Balza in avanti la maison del lusso , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,00%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Ferragamo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,823 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,568. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,078.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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