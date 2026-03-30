Piazza Affari: positiva la giornata per Ferragamo
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison del lusso, che lievita del 2,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Ferragamo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,337 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,752. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,128.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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