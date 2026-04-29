Milano 16:42
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Dow Jones 16:42
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Londra 16:42
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Prezzi consumo Germania (YoY) in aprile

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Prezzi consumo Germania (YoY) in aprile
Germania, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,7% (la previsione era +3%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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