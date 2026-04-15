Banca di Credito Popolare, presentata la lista per il rinnovo del Cda

(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare (BCP) rende noto che, in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, è stata depositata un’unica lista, presentata dal Cda uscente, che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, convocata per il 30 aprile 2026.



Le nuove nomine - si legge in una nota della banca di Torre del Greco - avranno in particolare il compito di accompagnare la BCP in un nuovo ciclo di crescita sostenibile e nelle nuove sfide di rinnovamento, in coerenza con il percorso di sviluppo e rafforzamento avviato nell’ambito del Piano Industriale presentato nel 2024.



I candidati, infatti, sono espressione del mondo accademico, delle professioni e del settore economico e finanziario del territorio e della comunità di riferimento. Tutti i profili selezionati, vantano, infatti, comprovata esperienza nel settore bancario, avendo ricoperto incarichi in altre rilevanti realtà nazionali, o in ambito accademico come professori presso primarie Università, ma anche riconosciuti successi in campo imprenditoriale e professionale.



L’Assemblea ordinaria dei soci sarà chiamata a votare la lista e gli amministratori eletti, una volta insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, provvederanno a nominare al proprio interno il Presidente e i Vicepresidenti. Sarà inoltre il nuovo Consiglio di Amministrazione a valutare introduzione della figura dell’Amministratore Delegato.



La lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione è composta da Domenico Borriello (indipendente), Mario Crosta, Francesco Di Ruocco, Roberto Raiola, Rosaria Cerrone (indipendente), Maria Caputo, Domenico Longo, Ferdinando Di Carlo (indipendente).



A questi nomi si aggiunge Rosaria Giampetraglia, già nominata dall’Assemblea Speciale, in rappresentanza dei soci finanziatori, come comunicato in data 8 aprile 2026.



(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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