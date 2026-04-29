Spagna, inflazione aprile sotto le attese a +3,2% su anno

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola si modera ad aprile 2026. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 3,2%, meno del +3,4% rilevato nel mese di marzo e rispetto al +3,5% atteso dagli analisti.



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva dello 0,4%, dopo il +1,2% di marzo e contro il +0,6% stimato dal consensus.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3,5% (atteso +3,5%) dopo il +3,4% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +0,7% (+0,6% atteso) contro il +1,7% di marzo.

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