Germania, indice IFO in calo e sotto attese a 84,4 punti

(Teleborsa) - Risulta sotto le attese l'indice IFO della Germania ad aprile. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, l'indice si è attestato a 84,4 punti rispetto agli 86,3 punti di marzo e risulta migliore rispetto agli 86,2 punti del consensus.



L'indice sulle condizioni attuali si attesta a 85,4 punti, dagli 86,7 del mese precedente, e risulta inferiore agli 86,2 punti del consensus.



In linea con le attese invece il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 83,3 punti, in calo rispetto agli 85,9 precedenti e sotto gli 85 del consensus.

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