Germania, a marzo l'inflazione torna a salire (+2,7%)

(Teleborsa) - In linea con le attese l'inflazione tedesca a marzo 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dell'1,1% su base mensile, rispetto al +0,2% mese precedente.



Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,7%, dopo il +1,9% del mese precedente.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +1,2%, rispetto al +0,4% precedente. Su anno si registra un incremento del 2,8%, dopo il +2,0% del mese precedente.



Il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito "inflazione di fondo", dovrebbe attestarsi al +2,5%. Si prevede che i prezzi dell'energia aumenteranno del 7,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; si tratta del primo aumento dei prezzi dell'energia da dicembre 2023.



I risultati definitivi relativi al mese di marzo 2026 saranno pubblicati il ??10 aprile 2026.

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