Usa, inflazione accelera a marzo ma meno delle attese al 3,3% su anno

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti aumenta leggermente meno delle attese. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di marzo, un aumento dello 0,9% su base mensile, accelerando rispetto al +0,3% del mese precedente. Gli analisti si attendevano un rialzo dell'1%.



Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 3,3%, ben oltre il dato di febbraio (+2,4%) ma leggermente sotto il consensus (3,4%).



Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con il mese precedente e rispetto allo 0,3% stimato dal mercato. La crescita tendenziale si attesta al 2,6% dal 2,5% di febbraio. Gli analisti si attendevano un +2,7%.



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

Condividi

```