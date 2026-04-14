Spagna, inflazione marzo rivista al rialzo a +3,4% su anno

(Teleborsa) - Rivista al rialzo l'inflazione in Spagna nel mese di marzo 2026. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dell'1,2% su base mensile, rispetto alla prima lettura di +1%. A febbraio i prezzi avevano registrato un +0,4%.



Su base annua, si rileva una crescita del 3,4%, rispetto al +3,3% della prima lettura, in acccelerazione rispetto al +2,3% di febbraio.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,4% annuale, dopo il +2,5% del mese precedente e superiore al +3,3% della stima preliminare. Su base mensile, il dato segna una variazione dell'1,7% dopo il +0,4% di febbraio e contro il +1,5% della prima lettura.

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