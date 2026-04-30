A Francoforte, forte ascesa per Aixtron

(Teleborsa) - Rialzo per Aixtron , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,64%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 48,72 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45,05. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 42,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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