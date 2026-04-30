A Francoforte, forte ascesa per Aixtron
(Teleborsa) - Rialzo per Aixtron, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,64%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 48,72 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45,05. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 42,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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