Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile
Appiattita la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un trascurabile -0,16%.
Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 30.571,4 con primo supporto visto a 29.730,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 29.450,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)