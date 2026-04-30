Milano 10:24
47.489 -0,64%
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Dow Jones 29-apr
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Londra 10:24
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Appiattita la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un trascurabile -0,16%.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 30.571,4 con primo supporto visto a 29.730,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 29.450,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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