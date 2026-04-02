Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Ottima performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha chiuso in salita a 29.205,8.

Il quadro di medio periodo dell'indice MDAX ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 29.722,6. Primo supporto individuato a 28.172,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 31.273.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```