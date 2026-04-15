Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Seduta vivace per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,94%.
Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 30.695,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 30.213,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31.178,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)