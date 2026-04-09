Analisi Tecnica: indice MDAX dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Ottima performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha chiuso in salita a 30.295,1.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31.009,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 28.865,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 33.154,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)