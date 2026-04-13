Milano 11:15
47.309 -0,63%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:15
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Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile

Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dell'1,10%.

Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30.931,9, mentre il primo supporto è stimato a 29.283,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32.580,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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