Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 aprile
Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dell'1,10%.
Lo status tecnico dell'indice MDAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30.931,9, mentre il primo supporto è stimato a 29.283,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32.580,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)