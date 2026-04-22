Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Seduta debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con chiusura in calo a 31.347,9.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31.904,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30.839,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32.969,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)