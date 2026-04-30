BFF Bank, scendono le quotazioni a Piazza Affari
(Teleborsa) - In forte ribasso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra un -6,16%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di BFF Bank sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,352 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,204. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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