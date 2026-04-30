BNP Paribas, nel primo trimestre salgono utile netto e ricavi. Confermati gli obiettivi 2028

(Teleborsa) - BNP Paribas ha chiuso il primo trimestre 2026 con un margine di intermediazione salito dell'8,5% a 14,1 miliardi di euro, un utile netto di Gruppo che ha raggiunto 3,2 miliardi (+9% rispetto ai 2,95 miliardi del Q1 2025) e un ROTE si è attestato al 12,8%.



Jean-Laurent Bonnafé, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "Il Gruppo realizza un primo trimestre record, sostenuto dall’ottima dinamica delle divisioni operative e dall’’attuazione dei nostri piani strategici. Le iniziative già intraprese per la preparazione del piano 2027-2030 ci consentono di confermare i nostri obiettivi per il 2028. In un contesto di incertezza come quello attuale, la nostra priorità è ascoltare e supportare i nostri clienti giorno dopo giorno. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti, per il costante impegno espresso al loro fianco".



Investment & Protection Services (IPS) è la divisione con la crescita più marcata, con ricavi in aumento del 32,8% grazie all'integrazione di AXA IM e alla forte raccolta nelle assicurazioni vita e nel wealth management. Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) registra ricavi in rialzo del 4,9%, con le banche commerciali della zona euro a +7,9% in un contesto di tassi favorevole, mentre Arval e Leasing Solutions risentono del calo dei prezzi dei veicoli usati. Corporate & Institutional Banking (CIB) si mantiene stabile (-0,8%), con Global Markets in lieve crescita (+2,5%) grazie alle attività Equity & Prime Services, mentre Global Banking riflette la posizione attendista dei clienti nel contesto geopolitico (-9,8%).



I costi operativi sono saliti del 5,5% a 8,7 miliardi, con un effetto forbice positivo di 3 punti a livello di Gruppo grazie a circa 180 milioni di iniziative di efficienza operativa. Il cost/income si attesta al 62%. Il costo del rischio è salito a 922 milioni (da 766 milioni), attestandosi a 39 punti base sugli impieghi, in linea con l'obiettivo sotto i 40 punti base per il 2026. Tra gli elementi straordinari, un accantonamento da 219 milioni sul dossier Motor Finance nel Regno Unito, a seguito della decisione della FCA del 30 marzo 2026, con impatto netto sull'utile di 98 milioni. Positiva la rivalutazione della partecipazione in Allfunds per 372 milioni ante imposte.



Il CET1 ratio si attesta al 12,8% (+20 bps rispetto a fine 2025), con il Gruppo che accelera verso l'obiettivo del 13% entro il 2027. BNP Paribas ha confermato gli obiettivi 2028: ROTE superiore al 13%, cost/income sotto il 56% e crescita dell'utile netto superiore al 10% annuo nel periodo 2025-2028.

Condividi

```