Barclays, nuovo buyback da 500 milioni di sterline. Ricavi investment bank sopra 4 miliardi

(Teleborsa) - Barclays , colosso bancario britannico, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un RoTE al 13,5% (14,0% un anno fa) e con un utile ante imposte di 2,81 miliardi di sterline (vs 2,72 miliardi di sterline, +3%) e un utile netto di 2,18 miliardi di sterline (vs 2,1 miliardi di sterline, +4%). Tutte le divisioni hanno registrato un RoTE a doppia cifra nel periodo.



Il total income del Gruppo, pari a 8,2 miliardi di sterline, è aumentato del 6% su base annua. Il margine di interesse netto (NII) del Gruppo, escludendo l'Investment Banking e la sede centrale, è stato di 3,4 miliardi di sterline, in crescita del 12% su base annua. Le spese operative totali sono state pari a 4,5 miliardi di sterline, in aumento del 4%.



"Barclays ha registrato un altro trimestre solido con un RoTE del 13,5% nel primo trimestre del 2026 e rendimenti a doppia cifra in tutte le nostre attività - ha commentato il CEO C. S. Venkatakrishnan - Questo nonostante un onere una tantum e svalutazioni nel trimestre. Il fatturato è cresciuto del 6% su base annua, trainato dalle performance di tutte le divisioni, inclusa la Investment Bank, dove abbiamo generato per la prima volta un fatturato trimestrale superiore a 4 miliardi di sterline. Il rapporto costi/ricavi è migliorato al 56% e l'utile per azione (EPS) è cresciuto dell'8% a 14,1 pence".



"La nostra posizione patrimoniale rimane solida con un coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) del 14,1% e oggi annunciamo un programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di sterline - ha aggiunto - L'ampiezza e la qualità delle nostre attività ci consentono di rimanere fiduciosi nel raggiungimento di tutti i nostri obiettivi finanziari in diversi contesti. Ciò include un RoTE superiore al 12% nel 2026 e oltre il 14% nel 2028".

Condividi

```