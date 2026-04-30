BNL, nel primo trimestre utile ante imposte sale a 252 milioni (+2,2%)

(Teleborsa) - BNL Banca Commerciale ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile ante imposte di 252 milioni di euro, in crescita del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato, ha evidenziato il gruppo, raggiunto grazie anche ad un approccio rigoroso alla gestione dei costi e dei rischi e che incorpora l'attribuzione di un terzo dei proventi del Private Banking alla linea di business Wealth Management della divisione IPS del Gruppo BNP Paribas .



Sul fronte degli impieghi, il portafoglio complessivo è sostanzialmente stabile (+0,4%), ma in crescita al netto dei crediti deteriorati (+0,7%), con il segmento imprese in espansione del 3,7%. Il credito residenziale è in flessione per effetto di un approccio selettivo alle nuove erogazioni. I depositi calano del 2,2%, con una composizione però migliorata: i depositi a termine si riducono dell'11,8% mentre quelli a vista rimangono stabili. La raccolta indiretta cresce del 6,4%, trainata dal Private Banking e dalla clientela individuale, con una raccolta netta del Private Banking a 1,1 miliardi nel trimestre.



Il margine di intermediazione si mantiene sostanzialmente stabile a 728 milioni (-0,3%): il margine di interesse è in calo per la pressione sui margini degli impieghi, solo parzialmente compensata dal maggior contributo della raccolta, mentre le commissioni sono stabili con lievi miglioramenti in assicurazioni, cash management, trade finance e cross-selling con CIB.



I costi operativi si attestano a 444 milioni (+0,4% al netto degli oneri di sistema IFRIC), con l'impatto dell'inflazione compensato dalle misure di efficientamento. Il risultato lordo di gestione è pari a 284 milioni (-2,8%). Il costo del rischio è sceso a 23 milioni, pari a soli 13 punti base sugli impieghi, grazie alle riprese di valore su accantonamenti di Stage 3.



BNL presenterà il proprio piano strategico per il 2028 nel secondo semestre 2026, nell'ambito della serie di Deep Dive organizzati dal Gruppo BNP Paribas.

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