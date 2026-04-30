Parigi: in perdita BNP Paribas

(Teleborsa) - Ribasso per la banca francese , che passa di mano in perdita del 3,91%.



La tendenza ad una settimana di BNP Paribas è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il grafico a breve dell' Istituto d'oltralpe mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 87,63 Euro e supporto stimato a quota 86,35. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 88,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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