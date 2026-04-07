Gruppo Fire, ricavi 2025 salgono a 66,9 milioni (+6,4%) e utile netto in forte crescita

(Teleborsa) - Il Gruppo Fire, primo operatore indipendente in Italia nella gestione del credito, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 66,9 milioni di euro (+6,4% rispetto al 2024), EBITDA a 9,6 milioni (+15,4%) e utile netto a 5 milioni (+37,9%). La posizione finanziaria netta è positiva per oltre 10,1 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2024, grazie a flussi di cassa generati nell'esercizio per oltre 5 milioni. I risultati hanno superato gli obiettivi fissati a inizio anno, con una crescita media annua dei ricavi del 6% nell'ultimo triennio.



La crescita è stata trainata principalmente dal settore Credit Collection Services, in particolare nel segmento Consumer Credit, con un contributo positivo anche dalla divisione Riscossione Tributi.



Il CEO Sergio Bommarito ha dichiarato: "I risultati 2025 confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità del Gruppo di crescere in un mercato complesso, facendo leva sullo sviluppo delle attività core e sul costante efficientamento e rafforzamento dell'organizzazione."

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