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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,51%
Il FTSE MIB avvia la seduta a 50.518,67 punti
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10 giugno 2026 - 09.02
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Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,51%, dopo aver aperto a 50.518,67 punti.
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