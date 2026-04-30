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Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso dell'1,62%

Il Dow Jones chiude a 49.651,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso dell'1,62%
Ottima performance per il principale indice di Wall Street (+1,62%), che archivia la giornata a 49.651,83 punti.
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