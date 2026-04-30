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Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 1,00%

Il DAX avvia la giornata a 23.715,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 1,00%
L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dello 1,00%, a quota 23.715,71 in apertura.
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