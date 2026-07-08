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Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,75%

Il DAX avvia la giornata a 25.274,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,75%
L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dello 0,75%, a quota 25.274,94 in apertura.
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