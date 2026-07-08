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Borsa: Francoforte apre in ribasso dello 0,75%
Il DAX avvia la giornata a 25.274,94 punti
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08 luglio 2026 - 09.04
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L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dello 0,75%, a quota 25.274,94 in apertura.
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