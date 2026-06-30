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/ Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,76%)
Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,76%)
Il DAX inizia gli scambi a 24.815,22 punti
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30 giugno 2026 - 09.04
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Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,76%, dopo aver esordito a 24.815,22.
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