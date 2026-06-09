Milano 9-giu
50.263 +0,11%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
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Francoforte 9-giu
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Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,74%

Il DAX archivia la giornata a 24.433,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,74%
Ribasso per Francoforte, in flessione dello 0,74%, termina le contrattazioni a 24.433,06 punti.
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