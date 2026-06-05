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Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,07%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.368,05 punti
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05 giugno 2026 - 17.43
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Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,07%, archiviando la seduta a 10.368,05 punti.
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