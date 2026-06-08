Milano 17:35
50.208 +0,63%
Nasdaq 22:00
29.414 +1,58%
Dow Jones 22:01
50.786 -0,16%
Londra 17:35
10.373 +0,05%
Francoforte 17:35
24.616 -0,58%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,05%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.373,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,05%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,05%, archiviando la seduta a 10.373,2 punti.
Condividi
```