Milano 17:35
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Nasdaq 21:08
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Dow Jones 21:08
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,27%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.360,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,27%
Londra conclude in progresso dello 0,27%, archiviando la sessione a 10.360,32 punti.
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