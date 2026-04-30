Milano 10:27
47.516 -0,59%
Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 434,89 punti.
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