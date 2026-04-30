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/ Francia, Prezzi consumo (YoY) in aprile
Francia, Prezzi consumo (YoY) in aprile
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30 aprile 2026 - 09.00
Francia,
Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +2,2%
, in aumento rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +2%).
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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