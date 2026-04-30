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Nasdaq 29-apr
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Francia, Prezzi consumo (YoY) in aprile

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Francia, Prezzi consumo (YoY) in aprile
Francia, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +2,2%, in aumento rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +2%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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