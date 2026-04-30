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Francoforte: brillante l'andamento di MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: brillante l'andamento di MTU Aero Engines
Rialzo marcato per il produttore di motori aeronautici, che tratta in utile del 2,26% sui valori precedenti.
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