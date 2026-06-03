Francoforte: in calo MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori aeronautici , che presenta una flessione del 2,27%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di MTU Aero Engines si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 291,9 Euro. Prima resistenza a 295,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 290,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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