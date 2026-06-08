Francoforte: movimento negativo per MTU Aero Engines
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di motori aeronautici, con una flessione del 2,05%.
L'andamento di MTU Aero Engines nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di MTU Aero Engines, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 297,9 Euro e supporto a 291,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 304,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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