Francoforte: movimento negativo per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di motori aeronautici , con una flessione del 2,05%.



L'andamento di MTU Aero Engines nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Osservando il grafico di breve periodo di MTU Aero Engines , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 297,9 Euro e supporto a 291,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 304,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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