Francoforte: performance negativa per Ionos

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Ionos , con una flessione del 2,41%.



L'andamento di Ionos nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nel breve periodo, Ionos presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 26,6 Euro e supporto a 25,58. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 27,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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