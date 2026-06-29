Francoforte: exploit di Ionos
(Teleborsa) - Effervescente Ionos, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,07%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ionos rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Ionos, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 27,01 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,95. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 26,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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