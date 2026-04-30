Francoforte: scambi in positivo per Brenntag
(Teleborsa) - Bene il distributore tedesco di prodotti chimici, con un rialzo del 3,52%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brenntag rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Brenntag. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Brenntag evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 62,39 Euro. Primo supporto a 60,71. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 59,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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