Francoforte: scambi in positivo per Brenntag
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore tedesco di prodotti chimici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Brenntag mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,82%, rispetto a +0,46% dell'indice della Borsa di Francoforte).
La tendenza di breve di Brenntag è in rafforzamento con area di resistenza vista a 59,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,34. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 60,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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