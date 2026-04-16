Francoforte: scambi in positivo per Brenntag

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore tedesco di prodotti chimici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Brenntag mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,82%, rispetto a +0,46% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La tendenza di breve di Brenntag è in rafforzamento con area di resistenza vista a 59,62 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,34. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 60,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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