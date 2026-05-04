Francoforte: balza in avanti Brenntag
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici, con una variazione percentuale del 2,42%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brenntag evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brenntag rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Brenntag è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 62,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 66,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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