Francoforte: balza in avanti Brenntag

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici , con una variazione percentuale del 2,42%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brenntag evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Brenntag rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Brenntag è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 64,35 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 62,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 66,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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